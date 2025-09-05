Yoğun bakımda duygusal kutlama

İş insanı Suna Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, uzun süredir ailevi ve hukuki sorunlar yaşadığı babası Koç Ailesi’nin damadı ve Kıraç Holding’in kurucusu İnan Kıraç ile barıştıklarını duyurmuştu. İpek Kıraç, yoğun bakıma kaldırılan babası İnan Kıraç'ın doğum gününe özel, el ele tutuştuğu yeni bir fotoğraf paylaştı. Koç Ailesi'nin damadı ve Kıraça Holding kurucusu 88 yaşındaki İnan Kıraç, demans rahatsızlığının ilerlemesi sonucu yoğun bakıma kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda, Kıraç'ın fiil ehliyetinin olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği kaydedilmiş, Kıraç'a iki vasi atanmıştı. Kıraç'ın 2024 yılı sonunda yaptığı evlilik de iptal edilmişti. Kıraç, son günlerde yıllardır küs olduğu kızı İpek Kıraçile barışmasıyla gündeme gelmişti. İpek Kıraç, yoğun bakımdaki babası İnan Kıraç’ın doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğrafla kutladı. Babasıyla el ele tutuştuğu bir fotoğrafı paylaşan İpek Kıraç, paylaşımına "Iyi ki doğdun Babam…. El ele…. Hep el ele…." notunu düştü.