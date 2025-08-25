Büyük aşk bitti mi?

Sık sık yurt dışı seyahatlerine çıkan ve romantik fotoğraflarıyla gündeme gelen oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı'nın evlenecekleri düşünülüyordu. Herkesin çok yakıştırdığı ikilinin, dün ayrıldığı iddia edildi. Ünlü çiftten Hande Erçel, sosyal medyadan Hakan Sabancı ile olan fotoğraflarını sildi. Hakan Sabancı’nın hesabında Hande Erçel ile olan fotoğrafların hâlâ durduğu ve birbirlerini takip etmeyi sürdürdüğü görüldü. Tüm bu gelişmelerin ardından oğlunun ilişkisini baştan beri onaylamadığı konuşulan Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulundu. Sabancı; "Cehalet, uyku gibidir; seni uyandıran ilk kişiye tepkin kızgınlıktır" ifadelerini paylaştı.