Büyük aşk bitti mi?

Üç yıldır birlikte olan Hakan Sabancı ile oyuncu Hande Erçel'in ayrıldığı iddia edildi. Ünlü çiftten Hande Erçel, sosyal medyadan Hakan Sabancı ile olan fotoğraflarını sildi

Giriş: 25 Ağustos 2025 Pazartesi
Sık sık yurt dışı seyahatlerine çıkan ve romantik fotoğraflarıyla gündeme gelen oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı'nın evlenecekleri düşünülüyordu. Herkesin çok yakıştırdığı ikilinin, dün ayrıldığı iddia edildi. Ünlü çiftten Hande Erçel, sosyal medyadan Hakan Sabancı ile olan fotoğraflarını sildi. Hakan Sabancı’nın hesabında Hande Erçel ile olan fotoğrafların hâlâ durduğu ve birbirlerini takip etmeyi sürdürdüğü görüldü. Tüm bu gelişmelerin ardından oğlunun ilişkisini baştan beri onaylamadığı konuşulan Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulundu. Sabancı; "Cehalet, uyku gibidir; seni uyandıran ilk kişiye tepkin kızgınlıktır" ifadelerini paylaştı.

Hakan Sabancı Hande Erçel

Caddeler İstanbul'a döndüler...

Pınar - İlhan Sabancı çifti, Bodrum tatilinden dönerek İstanbul Bebek'e gitti
Güncel Lara Kamhi, ''Şiddet gördüm''

Lara Kamhi, o dönem sevgilisi olan Volkan Büyükhanlı'dan şiddet gördüğünü 19 yıl sonra ifşa etti; "4 saat şiddet uyguluyor. Defalarca boğazımı sıkıyor öldürmeye çalışıyor. Nasıl oluyorsa inkar ediyor ve kaçıyor"

Caddeler Bebek müdavimleri...

İş dünyasının ünlü isimleri, Bebek'te HT Kulüp objetiflerine yansıdı. Ali Sabancı, Bebek'te form tutarken, Azer Polat'ın buluşma adresi Bebek'ti...
Caddeler Hakko çifti Bebek Parkı'nda...

Can-Deniz Hakko çifti, pazar gününü oğullarıyla Bebek Parkı'nda değerlendirdi
Güncel Dostlarıyla bir arada...

Yunanistan'da tatil yapan Aslışah Alkoçlar Demirağ, dostlarıyla denizde eğlendi.
Jet Set Millie evlat edinerek anne oldu

İngiliz oyuncu Millie Bobby Brown, eşi Jake Bongiovi ile evlat edindikleri kız bebekle ailelerini büyüttüklerini duyurdu
Tatil Türkbükü’nde tur attılar...

DEMSA Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ve eşi Cengiz Çetindoğan'ın kızları Merve Çetindoğan Bodrum'da objektiflere yansıdı.
Güncel Kızlarıyla tatilde...

Derin Mermerci kızları Lal ve Mila ile birlikte tatil yaptı.
Tatil Shakira sahilde yoga yaptı

Meksika sahilinde kendi başına deniz ve güneşin keyfini çıkartan Shakira, yoga yaparak stres attı.
Güncel Maldivler'de stres attı

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Tapan, Maldivler tatilini sosyal medya hesabından paylaştı.
Güncel Kuzenler iş başında...

Nazlı Sabancı, kızı Arzu Alara'yı Pırıl Çetindoğan Kokuludağ'ın kızı Yasemin Kokuludağ ile birlikte oynarken fotoğrafladı.

