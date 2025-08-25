Üç yıldır birlikte olan Hakan Sabancı ile oyuncu Hande Erçel'in ayrıldığı iddia edildi. Ünlü çiftten Hande Erçel, sosyal medyadan Hakan Sabancı ile olan fotoğraflarını sildi
HANDE ERÇEL İLE HAKAN SABANCI, YURT DIŞI TATİLLERİNDE FOTOĞRAF KARELERİNİ SIK SIK SOSYAL MEDYADAN YAYINLIYORDU
HANDE ERÇEL, HAKAN SABANCI İLE OLAN MUTLU ANILARINI SOSYAL MEDYADAN SİLDİ
AYRILIK İDDİALARI SONRASI, ARZU SABANCI'NIN SOSYAL MEDYADAKİ BU PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRDI
Büyük aşk bitti mi?
Üç yıldır birlikte olan Hakan Sabancı ile oyuncu Hande Erçel'in ayrıldığı iddia edildi. Ünlü çiftten Hande Erçel, sosyal medyadan Hakan Sabancı ile olan fotoğraflarını sildi
