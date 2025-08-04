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Golf severler sahada buluştu

İş dünyasının önde gelen isimleri, Bloomberg HT'nin ana medya sponsorluğunda Bodrum'da düzenlenen WCGC–World Corporate Golf Turnuvası'nda kıyasıya mücadele etti.

Giriş: 04 Ağustos 2025 Pazartesi
Golf severler sahada buluştu

Opet’in ve Bloomberg HT'nin ana medya sponsorluğunda gerçekleşen WCGC – World Corporate Golf Challenge 2025 Türkiye finalinde kazananlar belli oldu. World Corporate Golf Challenge Türkiye 2025 finali, 2-3 Ağustos tarihleri arasında Regnum Golf Country Bodrum’da gerçekleşti. Matrix Travel organizatörlüğünde bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ve 42 takımın mücadele ettiği WCGC 2025’de bu yılın kazananı Mevlüt Çavuşoğlu ve Oğuz Şenol Yüce’den oluşan Armada Takımı oldu. Mevlüt Çavuşoğlu ve Oğuz Şenol Yüce ikilisi toplamda 154 puan alarak turnuvayı birincilikle tamamladı. Türkiye finalinin şampiyonu Armada Takımı 19-23 Ekim 2025 tarihleri arasında Çin Shanghai’da yapılacak WCGC Dünya Finali’nde ülkemizi temsil edecek. Savaş Berktaş ve Ramazan İnce’nin temsil ettiği Sportpark Kölh Takımı 151 puanla ikinci sırada yer alırken, Turgay Akbal ve Murat Şarsel’in oluşturduğu Akbal İç Mimarlık Takımı ise 138 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Kazanan takımlara ödülleri, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk ve Matrix Travel’ın sahibi Yavuz Üngör tarafından verildi.

Dereceye Girenler;


Birinci Takım: Armada Takımı / Mevlüt Çavuşoğlu – Oğuz Şenol Yüce


İkinci Takım: Sportpark Kölh Takımı / Savaş Berktaş – Ramazan İnce


Üçüncü Takım: Akbaş İç Mimarlık Takımı / Turgay Akbal – Murat Şarsel

Longest Drive Kadınlar: Ece Şimşekalp


Longest Drive Erkekler: Yankı Civelek


Nearest to Pin: Birol Uygurlu

Onur AYDIN

WCGC–World Corporate Golf Turnuvası BODRUM spor

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