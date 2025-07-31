Ünlü yıldızı sahnede izlediler

Dünyaca ünlü yıldız Justin Timberlake, önceki akşam Maslak İTÜ’de hayranlarıyla buluştu. Konser öncesinde alanı dolduran kalabalık nedeniyle adeta izdiham yaşandı. Konseri izlemeye gelenler arasında birçok ünlü isim de vardı. İş insanı Cem Hakko da, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu yeni sevgilisi Nazlı Kayaaslan ile konsere gelmişti. Dünyaca ünlü starı sahnede izleyen Hakko ve sevgilisi daha sonra masun mensuplarına poz verdi. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz hafta Türkbükü’nde demirli lüks yelkenli teknesinde objektiflere yansımıştı.

Nazif Şahin KARPUZ