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Ünlü yıldızı sahnede izlediler

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, kız arkadaşı Nazlı Kayaaslan ile birlikte dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake'i sahnede izledi.

Giriş: 31 Temmuz 2025 Perşembe
Ünlü yıldızı sahnede izlediler

Dünyaca ünlü yıldız Justin Timberlake, önceki akşam Maslak İTÜ’de hayranlarıyla buluştu. Konser öncesinde alanı dolduran kalabalık nedeniyle adeta izdiham yaşandı. Konseri izlemeye gelenler arasında birçok ünlü isim de vardı. İş insanı Cem Hakko da, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu yeni sevgilisi Nazlı Kayaaslan ile konsere gelmişti. Dünyaca ünlü starı sahnede izleyen Hakko ve sevgilisi daha sonra masun mensuplarına poz verdi. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz hafta Türkbükü’nde demirli lüks yelkenli teknesinde objektiflere yansımıştı.

Nazif Şahin KARPUZ

Cem Hakko Nazlı Kayaaslan Vakko Justin Timberlake

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