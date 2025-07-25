Koç'tan Isparta'ya ziyaret...

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı iş insanı Rahmi Koç, Isparta Valiliği'ni ziyaret etti.Isparta'ya bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere gelen Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç beraberindeki heyetle Isparta Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti. Ziyaretle ilgili Abdullah Erin açıklamasında; Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Sayın Rahmi Koç’u Valiliğimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Sayın Koç’a, İş İnsanı Sayın Ayşegül Yürekli Şengör’e ve beraberindeki kıymetli heyete ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.