Endonezya'da tatil devam ediyor

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Bettina Machler, tatil rotası olarak tercih ettiği Endonezya'nın cennet köşesi Sumba'da çektiği karelerle dikkatleri üzerine çekti. Dünyaca ünlü lüks tatil beldesi Nihiwatu'da tatilinin tadını çıkaran Machler, doğayla iç içe geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Endonezya'nın eşsiz doğası ve okyanus manzarasıyla bilinen Sumba adasında bulunan Nihiwatu sahillerinde objektiflere yansıyan Bettina Machler, tatilinde macera dolu anlara yer verdi. Kızı Pia ve torunu ile doğanın tadını çıkaran Bettina Machler, Endonezya'nın tabiatına hayran kaldı.
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