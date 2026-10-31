Deniz üstünde sanat

Geçtiğimiz hafta Ataköy Marina’daki Bosphorus Boat Show kapsamında, Selen ve Selim Özgörkey’in Türkiye temsilciliğini üstlendiği, Palumbo Superyachts çatısı altında üretilen İtalyan semi-custom yat markası Extra Yachts’ın Türkiye’ye gelişi, sanat, tasarım ve deniz üzerindeki yaşamı bir araya getirdi. İç mimar ve tasarımcı Rezzan Benardete’nin Öktem Aykut Galeri’den seçtiği farklı sanatçıların işleri ile Extra Yachts’ın yaşam alanları, geçici bir sergi mekanına dönüştü. Rezzan Benardete’nin eşliğinde, tasarıma getirdiği yorum, seçkileri ve mekana kattığı dokunuşlarla teknede sürdürülebilir ve sofistike bir yaşamın nasıl kurgulanabileceği paylaşıldı.