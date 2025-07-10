Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi Melisa Sabancı Tapan, yakın dostlarının düğün töreni için İtalya'ya gitti. Roma'da yapılan törende sabahlara kadar dans edip eğlenen Melisa Hanım eğlenceli düğünden karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Tapan fotoğraf karelerine 'Roma'da aşk kutlandı. Ricardo & Julia, ne güzel bir başlangıç. Dans etmek, arkadaşlarımla yeniden bağ kurmak ve şehrin büyüsüne kapılmak arasında beklenmedik bir şey yaptım: Yavaşladım. Çalışmaya daha az zaman harcadım. Telefonumda daha az zaman. Ve bir şekilde, iki hafta gibi hissettiren iki günlük dünya haberlerini kaçırdım - ama başka bir şey kazandım. Günlük tuttum. Düşündüm. Düşüncelerimle oturdum. Öğrencilerim geçenlerde bana sedatefobi terimini tanıttı -sessizlik ya da sessizlik korkusu- ve bu yolculuk, kendi hayatımda nerede ortaya çıktığını anlamamı sağladı. Kutlamaların ortasında bile durabildiğimize dair kısa, güzel bir hatırlatma oldu. Ve bunu yaptığımızda, aşk için, berraklık için, basit bir varlık için boşluk açar. Şimdilik tekrar Instagram'da değilim. Ama bu an için ve fark etmeme sebep olduklarına minnettarım.' notunu düşerek paylaştı.

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