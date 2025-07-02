Altınbaş son yolculuğuna uğurlandı

Altınbaş Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyet Başkanı ve Altınbaş Holding Onursal Başkanı Ali Altınbaş vefat etti. Altınbaş'ın cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Altınbaş Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İş dünyasındaki başarılarının yanı sıra eğitime ve sosyal yaşama yaptığı eşsiz katkılarla bugüne kadar sayısız insanın hayatına dokunan Ali Altınbaş, kurucusu olduğu Altınbaş Üniversitesi ile Türk yükseköğrenim hayatında önemli izler bıraktı. Binlerce gencin parlak bir geleceğe emin adımlarla yürümesinde rol oynayan Altınbaş, vizyoner liderliği ve insan odaklı yaklaşımlarıyla tanınıyordu."

Ferit TUĞLUK