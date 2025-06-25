Ayrılık iddialarını doğum gününde yalanladılar

Oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, uzun süredir devam eden ilişkileriyle gündemde kalmayı sürdürüyor. Önceki gün, Hande Erçel’in Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı 'Aşkı Hatırla' dizisindeki sevişme sahneleri nedeniyle Hakan Sabancı'nın tepkisini çektiği, ilişkinin sona erdiği iddia edilmişti. İş insanı Hakan Sabancı, ağabeyi Hacı Sabancı’nın 38'inci doğum günü kutlamasına sevgilisi Hande Erçel ile katıldı. Davete birlikte katılan çift fotoğraf kareleriyle çıkan ayrılık iddialarını yalanlamış oldu.