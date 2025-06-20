Yeni kokusunu tanıttı

Cemiyet hayatının sevilen ismi ve kurucusu olduğu Ashley Joy markasıyla iş dünyasında önemli başarılara imza atan Aslı Gümüşel, yeni parfüm serisini Boyner İstinyePark’ta tanıttı. Organizasyona katılan cemiyet hayatının tanınmış simalarından Eda Kosif, Nazlı Keçeli, Nil Bentürk Uyguner gibi isimler Aslı Gümüşel’i bu özel gününde yalnız bırakmadılar. Hem kadın hem de erkek seçenekleri olan yeni Ashley Joy parfüm serisi, seçkin notaları ve ilham veren karakterleriyle büyük beğeni topladı. Davetliler Ashley Joy’un kokulara yansıttığı duyusal dünyayı keşfederken, seride yer alan parfümleri hikayeleriyle deneyimlediler.

Ferit TUĞLUK