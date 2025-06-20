Tarihi şatoda tatil yaptı

Sık sık seyahat eden Pınar Sabancı'nın yeni durağı Fransa oldu. Tarihi mekanlara merak salan Sabancı, Paris'te bulunan 12. yüzyıldan kalma Malicorne-sur-Sarthe şatosunda birkaç gün geçirdi. Deneyimlerini sosyal medya hesabından paylaşan Pınar Hanım, 'Bir şatoda kalma fikri kulağa romantik gelebilir ama ürkütücü bir tarafı da vardı. Özellikle geceleri… Kaldığım oda 17. yüzyılın önemli Fransız yazarlarından Madame de Sévigné’nin bir zamanlar yaşadığı, hatta meşhur mektuplarını kaleme aldığı yerdi. Madame de Sévigné ile aynı pencereden geçmişe bakmak, perdeyi araladığımda onun da aynı manzaraya baktığını bilmek, tuhaf bir şekilde zamansız hissettirdi.' diyerek takipçilerini deneyimi hakkında bilgilendirdi.