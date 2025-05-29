6.5 milyonluk aşk treni...

Yaklaşık 3 yıldır birliktelik yaşayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, her fırsatta yurt dışı gezisine çıkıyor. Sabancı ile Erçel, mayıs başında tarihi The Orient Express'in Paris - Roma seferine katıldı. Doğal olarak bu yolculuk için trenin süitini kiraladılar. Süitin bir gecelik fiyatı, kişi başı; 12.300 Pound. Duş kabini de olan süit yolcuları, 24 saat boyunca tren görevlilerinden hizmet alabiliyor. Hakan Sabancı lüks trende geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesaplarından paylaşmış akşam yemekleri için hazırlanan çiftin fotoğrafları, sosyal medyada gündem olmuştu. Akıllara 'Bu bir evlilik teklifi mi?' sorusunu getiren kareleri Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı da beğenmişti.