Orakçıoğlu Ailesi'nin acı günü...

Tekstilci iş insanı Süleyman Orakçıoğlu'nun yeğeni iş insanı İrfan Orakçıoğlu önceki gün hayata gözlerini yumdu. son yolculuğuna uğurlandı. Orakçıoğlu'nun cenazesi bugün Büyük Çamlıca Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı’nda defnedildi. Acı haberin ardından Orka Holding basın açıklaması yayınladı. “Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İrfan Orakçıoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz”. "Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İrfan Orakçıoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. İrfan Orakçıoğlu’nun ani rahatsızlık sonucu vefatı, ailemizi, çalışma arkadaşlarımızı, sektörümüzü ve tüm sevenlerini derinden sarstı.

İrfan Orakçıoğlu’nun şirketimize 20 yıldır verdiği çok değerli hizmetlerini ve katkılarını, özverili çalışmalarını ve örnek kişiliğini her zaman hayırla ve şükranla anacağız. Genç yaşta aramızdan ayrılan, evli ve bir çocuk babası merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz."

Onur AYDIN