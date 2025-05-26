Sanat tutkunları Bergen'de...

Cemiyet hayatının tanınmış simaları hafta sonu eşsiz fiyortlara evsahipliği yapan Norveç'in dünyaca ünlü Bergen şehrinde bir araya geldi. Dünyanın önde gelen karakalem çalışmaları, videoları heykel ve baskıları ile Güney Afrika'nın yaşayan efsane sanatçısı olarak kabul edilen William Kentridge ile keyifli bir sergi buluşması gerçekleşti. Araladında Emin Hitay'dan, Füsun ve Faruk Eczacıbaşı'na, Berrak Barut'tan Nesrin ve Ahmet Esirtgen çiftini kadar pek çok dostun bir araya geldiği keyifli buluşma şehir turuyla son buldu. Sanatsever grup sosyal medya hesaplarından gezilerini paylaştı.