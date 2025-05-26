Abu Dhabi'de Final Four konukları oldular

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'deki Etihad Arena'da oynanan THY Euro League Final Four organizasyonunu finalinde Fenerbahçe Beko ile Monaco basketbol müsabakasında iş dünyasının pekçok seçkin ismi bu şehre gitti. Fenerbahçe Spor Klübü Başkanı Ali Koç'un yanında yer alan ve Fenerbahçe Beko'nun yarı finalde Panathinakos takımını devirdiği maçta da yoğun tezahüratları ile takımı destekleyen iş insanı Nezih Barut, Hamdi Akın, Levent ve Ömer Kızıl pazar günü gerçekleşen final heyecanı yaşadılar. Hamdi Akın ile Nezih Barut'un gittikleri kafede sipariş ettikleri kahvenin lezzeti yanısıra fotoğraflı güzelliği de gözlerden kaçmadı.