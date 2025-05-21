Sabancı, 'Livaneli' konserinde

İş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı önceki gün konserdeydi. Zülfü Livaneli'nin Harbiye Açık Hava'da gerçekleşen konserini izlemeye giden Sabancı, kuliste çok sevdiği sanatçıyla bir araya geldi. Konseri sahnenin yan tarafından izleyen Pınar Hanım, daha sonra Zülfü Livaneli ile kuliste sohbet etti. Keyifli geceden kareler paylaşan Sabancı, 'İki gün önce seyirci koltuğundan izlediğim konseri bugün sahne arkasından Zülfü Abi’nin yanından izledim. Grup Mengene’nin projesinde, onların rock sounduna, rap müziğiyle Çağrı Sinci, senfonik düzenlemeleriyle Bugu Orkestra ve koro olarak An Vokal eşlik ediyordu. Zülfü Abi konuk olarak birkaç şarkı söyledi, aralarda bizlerle anılarını paylaştı. Hem çokça güldük, hem duygulandık. Prömiyer de güzeldi elbet ama bu akşam bambaşkaydı. Muazzam bir enerji … Konser bitti, kimse alanı terk etmedi. Tüm şarkıları tek bir ağızdan hep beraber söyledik. Unutulmaz bir akşam oldu. İyi ki varsın' notuyla anılarını yayınladı.