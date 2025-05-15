Yasemin bebek 1 yaşında...

Demsa Group Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Çetindoğan ve Başkan Vekili eşi Demet Sabancı Çetindoğan'ın kızları Pırıl Çetindoğan Kokuludağ ile eşi Gökhan Kokuludağ, kızları Yasemin'in 1. yaşını kutladılar. Aile üyeleri ve dostlarıyla İstanbul Boğaz'ına karşı bir yemek yiyen aile üyeleri yemeğin ardından minik Alara için getirdikleri hediyeleri verdiler. Minik partiye Sabancı Ailesi'nden Demet Sabancı-Cengiz Çetindoğan, Arzu-Ömer Sabancı, Özcan Sabancı, Hacı-Nazlı Sabancı, Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı da katıldı. Nazar değer korkusuyla fotoğraflarda kızlarının yüzünü gizleyen Pırıl Hanım, doğum günü için kırmızı bir tema belirleyip, her detayla özel olarak ilgilenerek sempatik bir ambiyans oluşturmuştu. Pırıl Çetindoğan Kokuludağ ve Gökhan Kokuludağ çifti kızları Yasemin'i 1 Mayıs 2024'te kucaklarına almıştı.