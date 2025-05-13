Sosyetik oyuncular...

Geçtiğimiz yıl vizyona girerek film setinde birbirinden ünlü isimleri ağırlayan 'Leydi Di' filmi komik set görüntüleri ve eğlenceli sahneleriyle yeniden konuşuldu. Dijital platformlardada yayınlanmaya başlayan filmde konuk oyuncu olarak yer alan Burak Elmas, Çelik Erişçi, Fikret Orman, Erkut Usta, Burak Karabacak, Metin Şen'in eğlenceli oyunculuk denemeleri gündem oldu. BBB Production imzalı , yapımcılığını Ercan Saatçi’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kamil Aydın’ın oturduğu, senaryosunu Suat Özkan ve Ali Can Yaraş’ın kaleme aldığı 'Leydi Di' filminde bir halı saha maçı yapan konuk oyuncular, oyuncu Ozan Güven'in esprileriyle eğlendi. Leydi Di’nin kadrosunda; Mahir İpek, Özge Özder, Safa Sarı, Bestemsu Özdemir, Arif Pişkin, Celil Nalçakan, Muharrem Türkseven, Hakan Örge, Fırat Topkorur, Ömür Arpacı, Osman Albayrak, Anıl Çelik, Elif Verit, Burak Pamuk, Ekin Pasvanoğlu gibi usta isimler yer alıyor.