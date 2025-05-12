Anneler Günü hediyeleri...

Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan, sosyal medya hesabından Anneler Günü'nü kutlayarak çocuklarından ve ailesinden aldığı hediyeleri paylaştı. Anneler Günü'nü ailesiyle bir arada geçiren Neslişah Hanım, çocuklarının kendisi için yaptığı hediyeleri paylaştı. Oğlunun kendine yazdığı duygusal notla gururlanan Neslişah Alkoçları babası Ender Alkoçlar ve kız kardeşi Aslışah Alkoçlar Demirağ da unutmamıştı. Çiçeklerle mutlu olan Neslişah Alkoçlar Demirağ, annesi Gülşah Alkoçlar ve kayıvalidesi ile çekildiği fotoğrafı yayınlayarak Anneler Günü'nü kutladı ve herkese iyi dileklerde bulundu.