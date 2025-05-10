Merhum iş insanı Mustafa Koç ve Caroline Koç'un kızları Esra Koç annesinin Anneler Günü'nü kutladı. Annesi Caroline Koç'un markası Haremliqe için röportaj veren Esra Hanım, annesinin mağazasından da bir hediye seçti. Aynı zamanda, 'Annenizin en çok hayran olduğunuz özelliği nedir?' sorusuna cevap veren Koç, "Annemde en hayran olduğum şey, yaydığı sakinlik ve huzur duygusudur. O hiçbir şeye önyargılı yaklaşmaz." dedi. Annesi için mağazadan bir nevresim takımı seçen Koç, "Annem için Safiye nevresim takımını Haremlik den seçtim. Onun kadar zarif ve nazik, tasarımı da evimizin dekoru gibi eskiyi yeniyle harmanlıyor." diye konuştu.