Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı kuzeni olan Pınar Eczacıbaşı’nın vefatına ilişkin açıklamada bulundu. Önceki gün ani bir şekilde hayata gözlerini yuman GYİAD Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu başkanı olan Pınar Eczacıbaşı'nın kansere yakalandığını söyleyen Eczacıbaşı: 'Çok erken, çok acı bir kayıp. Malesef çok kötü bir hastalığa yakalandı. Meme kanseriydi. Bir şekilde hastalık kontrolden çıktı ve bütün mücadelesine rağmen sonuç çok kötü oldu' açıklamasını yaptı. Rahatsızlığını kimseyle paylaşmadığını belirten iş insanı Bülent Eczacıbaşı, 'Cenazede kendisiyle son günlerine kadar haberleşen iş arkadaşlarım var. Hayret içindeler.' dedi.