Güncel

İş dünyasının acı kaybı...

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği Yüksek İstişare Kurulu üyesi Pınar Eczacıbaşı, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş: 08 Mayıs 2025 Perşembe
İş dünyasının acı kaybı...

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu başkanı olan Pınar Eczacıbaşı, önceki gün hayata gözlerini yummuştu. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın kuzeni olan Pınar Eczacıbaşı’nın naaşı bugün Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. Acılı Eczacıbaşı Ailesi törende gelen taziyeleri kabül etti. Cenaze törenine iş dünyasından Cem Hakko, Vedat Alaton, Zeynel Abdin Erdem gibi çok sayıda tanınmış sima katıldı.

Onur AYDIN

GYİAD Pınar Eczacıbaşı Cenaze vefat

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel İş dünyasının acı kaybı...

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği Yüksek İstişare Kurulu üyesi Pınar Eczacıbaşı, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Güncel "Kötü bir hastalığa yakalandı"

Merhum iş insanı Pınar Eczacıbaşı'nın kuzeni Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı kuzeninin ölüm nedenini "Kötü bir hastalığa yakalandı" sözleriyle açıkladı.
Davetler “Beyaz Kiraz Reçeli" kitabını tanıttı

Rosella Karabacak, ailesinin nesiller boyu aktardığı Sefarad yemek kültürünü “Beyaz Kiraz Reçeli" adlı kitabında toplayarak özel bir lansmanla tanıttı.
Güncel Anneler Günü'ne özel etkinlik...

Cemiyet hayatının ünlü simaları, Anneler Günü davetinde bir araya geldi.

Güncel Boyner'in yeni hobisi...

Ney dersleri alıp müzikle tanışan Elif Boyner, bu kez de Divan-ı Kebir'den parçalar söylediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Magazin Hattı Yaza merhaba daveti...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, özel tanıtım davetiyle yaza merhaba dedi.
Jet Set Caddelerde boy gösterdi

Rapçi ASAP Rocky ile beş yıllık ilişkisinde üçüncü çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Rihanna, hamilelik haberinin ardından caddelerde boy gösterdi.

Davetler Boğaz'da mutlu son...

İş, siyaset, cemiyet ve medya dünyasının ünlü isimleri, Görkem-Hazal Çınar çiftinin düğününde bir araya geldi

Davetler Sabancı'da yapay zeka destekli sergi...

Sabancı Üniversitesi, 25. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında 'Yaşayan Anlar: 25 Yılın Retrospektifi' adlı özel bir sergiye ev sahipliği yaptı.

Davetler ÇABA Derneği'nden eğitime destek

ÇABA Derneği’nin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 14’üncüsünü düzenlediği ÇABA Fest cemiyet hayatından ünlü hanımların katılımıyla gerçekleşti.
Güncel Altay, okurlarıyla buluştu...

Sağlıklı yaşamla okurlarına katkı sunmayı amaçlayan yazar Ebru Zeynep Altay, ilk kitabı “Longevity Tariflerle Tabağın Değişsin, Sen Değiş”in tanıtımını dostlarıyla birlikte gerçekleştirdi.

Magazin Hattı TEGV'den Olağan Genel Kurul toplantısı

"Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir" mottosuyla 30 yıldır çocukları nitelikli eğitim desteğiyle buluşturan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.