İş dünyasının acı kaybı...

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu başkanı olan Pınar Eczacıbaşı, önceki gün hayata gözlerini yummuştu. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın kuzeni olan Pınar Eczacıbaşı’nın naaşı bugün Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. Acılı Eczacıbaşı Ailesi törende gelen taziyeleri kabül etti. Cenaze törenine iş dünyasından Cem Hakko, Vedat Alaton, Zeynel Abdin Erdem gibi çok sayıda tanınmış sima katıldı.

Onur AYDIN