Güncel

Anneler Günü'ne özel etkinlik...

Cemiyet hayatının ünlü simaları, Anneler Günü davetinde bir araya geldi.

Giriş: 08 Mayıs 2025 Perşembe
Anneler Günü'ne özel etkinlik...

Dünyanın ilk tılsım mücevher markası Bee Goddess, Anneler Günü’nü, markanın kurucusu Ece Şirin’in ev sahipliğinde ve Beymen iş birliğiyle gerçekleşen özel bir davetle kutladı. İş, sanat ve moda dünyasının önde gelen isimleri, Beymen Zorlu Center’daki Bardot restoranda gerçekleşen Anneler Günü buluşmasında bir araya geldi. Hayatımıza anlam katan, yaşamımızın ışığı olan anneleri, Anneler Günü’ne özel düzenlediği zarif bir davetle onurlandırdı. Özel etkinlikte, kadın ruhunun mucizesine ve yaratıcı gücüne ilham veren Apple Seed koleksiyonunun yeni serisi ilk kez davetlilerin beğenisine sunuldu. Bee Goddess’ın kurucusu ve yaratıcı direktörü Ece Şirin’in ev sahipliğini yaptığı etkinliğin


moderatörlüğünü, iş dünyasının ilham veren isimlerinden Leyla Alaton üstlendi. Davete Arzu


Çebi, Berrin Zorlu ve Emel Ayaydın başta olmak üzere iş, sanat ve moda dünyasından önde gelen isimler katıldı.

Reşit ÖZET

Anneler Günü davet beymen

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler “Beyaz Kiraz Reçeli" kitabını tanıttı

Rosella Karabacak, ailesinin nesiller boyu aktardığı Sefarad yemek kültürünü “Beyaz Kiraz Reçeli" adlı kitabında toplayarak özel bir lansmanla tanıttı.
Güncel Anneler Günü'ne özel etkinlik...

Cemiyet hayatının ünlü simaları, Anneler Günü davetinde bir araya geldi.

Güncel Boyner'in yeni hobisi...

Ney dersleri alıp müzikle tanışan Elif Boyner, bu kez de Divan-ı Kebir'den parçalar söylediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Magazin Hattı Yaza merhaba daveti...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, özel tanıtım davetiyle yaza merhaba dedi.
Jet Set Caddelerde boy gösterdi

Rapçi ASAP Rocky ile beş yıllık ilişkisinde üçüncü çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Rihanna, hamilelik haberinin ardından caddelerde boy gösterdi.

Davetler Boğaz'da mutlu son...

İş, siyaset, cemiyet ve medya dünyasının ünlü isimleri, Görkem-Hazal Çınar çiftinin düğününde bir araya geldi

Davetler Sabancı'da yapay zeka destekli sergi...

Sabancı Üniversitesi, 25. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında 'Yaşayan Anlar: 25 Yılın Retrospektifi' adlı özel bir sergiye ev sahipliği yaptı.

Davetler ÇABA Derneği'nden eğitime destek

ÇABA Derneği’nin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 14’üncüsünü düzenlediği ÇABA Fest cemiyet hayatından ünlü hanımların katılımıyla gerçekleşti.
Güncel Altay, okurlarıyla buluştu...

Sağlıklı yaşamla okurlarına katkı sunmayı amaçlayan yazar Ebru Zeynep Altay, ilk kitabı “Longevity Tariflerle Tabağın Değişsin, Sen Değiş”in tanıtımını dostlarıyla birlikte gerçekleştirdi.

Magazin Hattı TEGV'den Olağan Genel Kurul toplantısı

"Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir" mottosuyla 30 yıldır çocukları nitelikli eğitim desteğiyle buluşturan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi.
Güncel Yeni yaşa dostlarla merhaba...

Gülşah Alkoçlar yeni yaşını dostlarıyla birlikte pasta keserek kutladı.
Güncel Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti

İş dünyasının tanınmış isimlerinden, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu başkanı Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.