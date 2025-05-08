Anneler Günü'ne özel etkinlik...

Dünyanın ilk tılsım mücevher markası Bee Goddess, Anneler Günü’nü, markanın kurucusu Ece Şirin’in ev sahipliğinde ve Beymen iş birliğiyle gerçekleşen özel bir davetle kutladı. İş, sanat ve moda dünyasının önde gelen isimleri, Beymen Zorlu Center’daki Bardot restoranda gerçekleşen Anneler Günü buluşmasında bir araya geldi. Hayatımıza anlam katan, yaşamımızın ışığı olan anneleri, Anneler Günü’ne özel düzenlediği zarif bir davetle onurlandırdı. Özel etkinlikte, kadın ruhunun mucizesine ve yaratıcı gücüne ilham veren Apple Seed koleksiyonunun yeni serisi ilk kez davetlilerin beğenisine sunuldu. Bee Goddess’ın kurucusu ve yaratıcı direktörü Ece Şirin’in ev sahipliğini yaptığı etkinliğin

moderatörlüğünü, iş dünyasının ilham veren isimlerinden Leyla Alaton üstlendi. Davete Arzu

Çebi, Berrin Zorlu ve Emel Ayaydın başta olmak üzere iş, sanat ve moda dünyasından önde gelen isimler katıldı.

Reşit ÖZET