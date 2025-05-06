Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu başkanı olan Pınar Eczacıbaşı, yaşamını yitirdi. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın kuzeni olan Pınar Eczacıbaşı’nın 6 Mayıs’ta hayatını kaybettiği, Eczacıbaşı Ailesi tarafından yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Cenaze töreninin, 8 Mayıs Perşembe günü öğle namazının ardından Zincirlikuyu Camii’nde düzenleneceği ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.