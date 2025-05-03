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Yıllar sonra rol arkadaşlarıyla...

Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Yasemin Özilhan, eski rol arkadaşları Yağmur Atacan ve Devrim Nas ile yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

Giriş: 03 Mayıs 2025 Cumartesi
Yıllar sonra rol arkadaşlarıyla...

2006 - 2011 arasında ekrana gelen 'Doktorlar' dizisinde 'Ela', 'Hasan' ve 'Aslan İbrahimoğlu' karakterlerine hayat veren cemiyet hayatının tanınmış ismi Yasemin Özilhan ile eski rol arkadaşları Yağmur Atacan ve Devrim Nas ile bir araya geldi. Dizinin ardından arkadaşlıkları devam eden Özilhan, Nas ve Atacan ile keyifli anlarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı. Anadolu Efes'in Panathinaikos ile karşılaşmasını büyük bir heyecan ile izleyen eski dostlar coşkulu anları sosyal medya hesalarından paylaştılar. Dizinin en popüler karakterleri Ela ve Hasan'ın başarılı kariyerlerinin yanında dostluklarıyla da çok sevilmişti. Yasemin Özilhan oyunculuğu bırakmış Devrim Nas ve Yağmur Atacan ise ekranlarda boy göstermeye devam etmişti. Oyuncuların yıllar içerisindeki değişimleri sosyal ise medyada gündem oldu.

Yağmur Atacan Devrim Nas Yasemin Özilhan

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