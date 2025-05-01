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'İlişkimiz gayet yolunda'

Genç iş insanı Hakan Sabancı ile Maldivler'den dönen Hande Erçel, ayrılık iddialarıyla ilgili konuşarak 'İlişkimiz gayet yolunda' dedi.

Giriş: 01 Mayıs 2025 Perşembe
'İlişkimiz gayet yolunda'

Maldivler tatillerini tamamlayıp İstanbul’a dönen Hakan Sabancı ve Hande Erçel çifti, İstanbul Havalimanı’nda objektiflere yansıdı. Muhabirleri karşılarında gören çift, esprili bir şekilde; "Siz hani artık havalimanına gelmeyecektiniz?" dedi. Gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştiren Hande Erçel ile Hakan Sabancı; "Tatilimiz çok güzel geçti, yurda döndük” açıklamasında bulundu. Hakan Sabancı; “Çok güzel giden bir beraberliğimiz var. İnsanlar, sürekli bizim ilişkimizi konuşuyorlar, neden konuşuyorlar anlamış değilim” ifadelerini kullandı. Hande Erçel ise "Gördüğünüz gibi ilişkimiz gayet yolunda" dedi. Erçel ve Sabancı, evlilik soruları karşısında ise gülümsemekle yetindi. Çift, düğün olursa gazetecileri de bizzat davet edeceklerini belirtti.

Nazif Şahin KARUZ

Hakan Sabancı Hande Erçel Maldivler

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