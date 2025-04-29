Gala sonrası doğum günü kutlaması...

Sokak hayvanlarına umut olmak için yola çıkan Bir Can Bir Candır Derneği, Tersane İstanbul’daki özel galasına katılan iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri derneğin kurucu olan Derin Mermerci'nin 43. yaşını coşkuyla kutladılar. Galanın ardından Mermerci'ye sürpriz hazırlayan davetliler, programın ardından Derin Mermerci'ye pasta kestirdi. Şarkıcı Kenan Doğulu ise sahne alarak Mermerci'nin sevdiği şarkıları seslendirdi. Özel kutlamaya Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, Osman-Zeynep Çarmıklı, Şebnem-Celal Çapa ve birçok misafir katıldı. İş insanı Ali Koç, Mermerci'nin kızını omzuna alarak patili dostlar için açık artırmada bir kolye satışı yaptı. Coşkulu anlara sahne olan geceyi Derin Mermerci sosyal medya hesabından paylaştı.