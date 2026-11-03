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Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Giriş: 03 Kasım 2026, Salı 09:14
Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
AHMET NAZİF ZORLU
AHMET NAZİF ZORLU
AHMET NAZİF ZORLU
AHMET NAZİF ZORLU
AHMET NAZİF ZORLU
AHMET NAZİF ZORLU
AHMET NAZİF ZORLU
Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
AHMET NAZİF ZORLU
AHMET NAZİF ZORLU
AHMET NAZİF ZORLU
AHMET NAZİF ZORLU
AHMET NAZİF ZORLU
AHMET NAZİF ZORLU
AHMET NAZİF ZORLU

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, 82 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Zorlu Holding, iş insanının vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Zorlu'nun bir süredir kanser tedavisi gördüğü biliniyordu. Şirketten yapılan açıklamada "Kendisini daima saygı, minnet ve özlemle anacağız" ifadelerine yer verildi. Zorlu'nun cenazesi, 4 Kasım Çarşamba günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Bir süredir kanser tedavisi gören Ahmet Nazif Zorlu, cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı.

Ahmet Nazif Zorlu vefat ölüm
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