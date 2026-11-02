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"Bizi Çok Gururlandırdınız"

Küresel iş dünyasının önde gelen iki ismi Güler Sabancı ve Christine Lagarde buluşmasında, Sabancı'dan övgü dolu mesaj: "Avrupa ve dünya için kriz dönemlerinde sergilediğiniz güven veren liderlik ve kadınlara ilham olan duruşunuz için teşekkür ederiz."

Giriş: 02 Kasım 2026, Pazartesi 10:05
"Bizi Çok Gururlandırdınız"
GÜLER SABANCI, CHRISTINE LAGARDE
GÜLER SABANCI, CHRISTINE LAGARDE
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
"Bizi Çok Gururlandırdınız"
GÜLER SABANCI, CHRISTINE LAGARDE
GÜLER SABANCI, CHRISTINE LAGARDE
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ile bir araya geldiği samimi kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sabancı, paylaşımında Lagarde’ın liderliğine ve kadınlar için oluşturduğu ilham verici rol modeline duyduğu hayranlığı dile getirdi. Avrupa ve dünya ekonomisinin kritik dönemlerinde sergilediği güçlü, güven veren ve kriz yönetimine odaklı liderlik anlayışı nedeniyle Christine Lagarde’a teşekkür eden Güler Sabancı, mesajında şu ifadelere yer verdi: "CL'ye Avrupa ve dünya için acil ihtiyaç duyduğunda ve kadınlar için harika bir rol modeli oluşturduğunda güvene dayalı bir taşıyıcı ve liderlik için teşekkür ederiz. Bizi çok gururlandırdınız, gelecekte iyi şeyler için etki 'i takip etmek için sabırsızlanıyoru" İş dünyasının iki küresel figürünün bir araya geldiği bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, kadın liderliğinin uluslararası arenadaki gücüne ve önemine bir kez daha vurgu yaptı.

Christine Lagarde güler sabancı
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