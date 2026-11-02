Artvin'de buluştular...

Karadeniz'in eşşsiz güzelliğiyle bilinen Artvin cemiyet hayatının ünlü isimlerini ağırladı. Yakın dostluklarıyla bilinen Arzu Aslan, Heves Ekinci, Sema Maliki ve ünlü mimar Eren Yorulmazer Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde doğa tatili yaptılar. Eşsiz doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl, Maçahel, Batum ve Kemalpaşa'nın keyfini çıkardılar. Artvin turizminin önemli lokasyonlarından Loi de Villa'da konaklayan ünlü isimler, yörenin eşssiz lezzetlerini tadan Kemalpaşa'ya özgü mandalina bahçelerini gezen ve güzel havanın keyfini çıkaran doğa severler eşsiz deneyimler yaşadılar.
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