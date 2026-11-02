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Artvin'de buluştular...

Cemiyet hayatının önde gelen temsilcilerinden Arzu Aslan, Heves Ekinci, Sema Maliki ve Eren Yorulmazer Artvin seyahatinde buluştu.

Giriş: 02 Kasım 2026, Pazartesi 12:16
Artvin'de buluştular...
SEMA MALİKİ, HEVES EKİNCİ VE ARZU ASLAN ARTVİN KEMALPAŞA'YI GEZDİ.
HEVES EKİNCİ YAKIN DOSTLARIYLA BİRLİKTE ARTVİN KEMALPAŞA'DA...
HEVES EKİNCİ
ARZU ASLAN VE HEVES EKİNCİ
SEMA MALİKİ, MİMAR EREN YORULMAZER, ARZU ASLAN VE HEVES EKİNCİ
ARZU ASLAN MANDALİNA BAHÇESİNDE...
ARZU ASLAN
HEVES EKİNCİ DOĞANIN KALBİNDE MANDALİNA TOPLADI
HEVES EKİNCİ
HEVES EKİNCİ
HEVES EKİNCİ
SEMA MALİKİ BAHÇEYİ DOLAŞIP DOĞANIN KEYFİNİ ÇIKARDI. 
SEMA MALİKİ, MİMAR EREN YORULMAZER, ARZU ASLAN VE HEVES EKİNCİ KARADENİZ'İ BİRLİKTE GEZDİ.
Artvin'de buluştular...
SEMA MALİKİ, HEVES EKİNCİ VE ARZU ASLAN ARTVİN KEMALPAŞA'YI GEZDİ.
HEVES EKİNCİ YAKIN DOSTLARIYLA BİRLİKTE ARTVİN KEMALPAŞA'DA...
HEVES EKİNCİ
ARZU ASLAN VE HEVES EKİNCİ
SEMA MALİKİ, MİMAR EREN YORULMAZER, ARZU ASLAN VE HEVES EKİNCİ
ARZU ASLAN MANDALİNA BAHÇESİNDE...
ARZU ASLAN
HEVES EKİNCİ DOĞANIN KALBİNDE MANDALİNA TOPLADI
HEVES EKİNCİ
HEVES EKİNCİ
HEVES EKİNCİ
SEMA MALİKİ BAHÇEYİ DOLAŞIP DOĞANIN KEYFİNİ ÇIKARDI. 
SEMA MALİKİ, MİMAR EREN YORULMAZER, ARZU ASLAN VE HEVES EKİNCİ KARADENİZ'İ BİRLİKTE GEZDİ.

Karadeniz'in eşşsiz güzelliğiyle bilinen Artvin cemiyet hayatının ünlü isimlerini ağırladı. Yakın dostluklarıyla bilinen Arzu Aslan, Heves Ekinci, Sema Maliki ve ünlü mimar Eren Yorulmazer Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde doğa tatili yaptılar. Eşsiz doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl, Maçahel, Batum ve Kemalpaşa'nın keyfini çıkardılar. Artvin turizminin önemli lokasyonlarından Loi de Villa'da konaklayan ünlü isimler, yörenin eşssiz lezzetlerini tadan Kemalpaşa'ya özgü mandalina bahçelerini gezen ve güzel havanın keyfini çıkaran doğa severler eşsiz deneyimler yaşadılar.

Arzu Aslan Heves Ekinci Sema Maliki ARTVİN Loi de Villa
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