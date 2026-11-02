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Kendi içine yolculuk Hamburg'da başladı

Kişisel gelişim ve kültür rotalarını buluşturan Shambra Journey, ilk rotasını Almanya'ya çevirdi. Berrin Zorlu, Esra Şahin ve Hande Sezer gibi isimlerin yer aldığı keyifli seyahatte konuklar; Elbphilharmonie Hamburg ve tarihi Lüneburg'da unutulmaz anlar yaşadı.

Giriş: 02 Kasım 2026, Pazartesi 09:27
Kendi içine yolculuk Hamburg'da başladı
BERRİN ZORLU, HANDE SEZER
BERRİN ZORLU, HANDE SEZER
GENEL
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
Kendi içine yolculuk Hamburg'da başladı
BERRİN ZORLU, HANDE SEZER
BERRİN ZORLU, HANDE SEZER
GENEL
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU

Yıllardır kişisel gelişim alanında eğitimler alarak kendini geliştiren Berrin Zorlu, bu birikimi ve ışığı başkalarıyla paylaşmak üzere arkadaşı Esra Şahin ile birlikte güçlerini birleştirdi. Ortak bir rüyadan yola çıkan ikili, insanları merak etmeye, keşfetmeye ve hayata farklı bir pencereden bakmaya davet eden yepyeni bir yaşam ve deneyim alanı olan Shambra Life’ı hayata geçirdi. Shambra Life, hayata geçirdiği Shambra Journey kapsamında ilk seyahatini ve keşif rotasını gerçekleştirdi. Berrin Zorlu ve Esra Şahin öncülüğünde düzenlenen bu özel seyahate, cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Hande Sezer de katıldı. Katılımcılar, kültürel duraklar ve tarihi dokularla dolu bu ilk seyahatte hem keyifli anlar yaşadı hem de unutulmaz anılar biriktirdi. Rota kapsamında mimari harikası Elbphilharmonie Hamburg binası ziyaret edilirken, tarihi dokusuyla büyüleyen Lüneburg kanalları ve Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten gibi prestijli noktalar da keşif programında yer aldı. Tanınmış isimlerin de desteğini arkasına alan ekip, ilk seyahatlerinin ardından misafirlerine ve dostlarına teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Shambra Journey Elbphilharmonie Hamburg
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