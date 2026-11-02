Kendi içine yolculuk Hamburg'da başladı

Yıllardır kişisel gelişim alanında eğitimler alarak kendini geliştiren Berrin Zorlu, bu birikimi ve ışığı başkalarıyla paylaşmak üzere arkadaşı Esra Şahin ile birlikte güçlerini birleştirdi. Ortak bir rüyadan yola çıkan ikili, insanları merak etmeye, keşfetmeye ve hayata farklı bir pencereden bakmaya davet eden yepyeni bir yaşam ve deneyim alanı olan Shambra Life’ı hayata geçirdi. Shambra Life, hayata geçirdiği Shambra Journey kapsamında ilk seyahatini ve keşif rotasını gerçekleştirdi. Berrin Zorlu ve Esra Şahin öncülüğünde düzenlenen bu özel seyahate, cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Hande Sezer de katıldı. Katılımcılar, kültürel duraklar ve tarihi dokularla dolu bu ilk seyahatte hem keyifli anlar yaşadı hem de unutulmaz anılar biriktirdi. Rota kapsamında mimari harikası Elbphilharmonie Hamburg binası ziyaret edilirken, tarihi dokusuyla büyüleyen Lüneburg kanalları ve Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten gibi prestijli noktalar da keşif programında yer aldı. Tanınmış isimlerin de desteğini arkasına alan ekip, ilk seyahatlerinin ardından misafirlerine ve dostlarına teşekkür etmeyi ihmal etmedi.