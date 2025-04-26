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Boyner'e hüzünlü veda...

Önceki gün hayata gözlerini yuman Boyner Holding'in kurucusu iş insanı Osman Boyner son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş: 26 Nisan 2025 Cumartesi
Boyner'e hüzünlü veda...

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) ve Boyner Holding'in kurucularından iş insanı Osman Boyner 99 yaşında hayata veda etti. Türk Tekstil ve moda dünyasının duayen ismi Osman Boyner'in naaşı Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Osman Boyner'in torunları Emine Boyner, Elif Boyner, Ayşe Boyner ve Murat Boyner cenaze töreninde taziyeleri babaları Cem Boyner ile birlikte kabul etti. Taziye için uzun kuyruklar oluştu. İş insanın cenaze törenine iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı. Ali Osman Boyner, 1926 yılında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde doğdu. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Osman Boyner 1952 yılında Ahmet Sadıkoğlu, Hasan Boyner ve Fazıl Boyner ile birlikte Altınyıldız’ı kurdu. 1960'lı yılların sonunda Türkiye'de henüz bulunmayan hazır giyim sektörüne adım atan Osman Boyner, modacı arkadaşı Kerim Kerimol ve İtalyan moda evi sahibi Silvano Corsini’nin işbirliğiyle Beymen markasının temellerini attı. İlk mağazası 1971 yılında İstanbul Şişli’de açılan Beymen önce erkek koleksiyonu ile büyük ilgi gördü, zamanla kadın koleksiyonunu ve 1985 yılında spor giyimde farklı bir yaklaşımla Beymen Club koleksiyonu eklendi. TÜSİAD’ın kurucuları arasında yer alan ve 2010 yılına kadar Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Osman Boyner'in eşi Ayten Boyner 2021 yılında vefat etmişti.

Onur AYDIN

Boyner Holding Osman Boyner vefat

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