Merhum iş insanı Mustafa Koç ve Caroline Koç'un kızları Aylin Koç yeni yaşını ailesinin tebrik mesajlarıyla kutladı. Merhum iş adamı Mustafa Koç'un küçük kızı olan Aylin Koç'u, annesi Caroline Koç da sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarıyla kutladı. Koç, paylaşımına "Aylinim doğum günün kutlu olsun kahkaha, sevgi ve mümkün olan tüm yaratıcı sihrin olduğu nice nice yıllar diliyorum. Seni dünyalar kadar seviyorum!" notunu düştü. Aylin Hanım'a biz de HT Kulüp Ailesi olarak mutlu yaşlar diliyoruz.