Güncel

'Seni dünyalar kadar seviyorum'

Merhum iş insanı Mustafa Koç'un küçük kızı Aylin Koç'un doğum gününü annesi Caroline Koç, özel bir paylaşımla kutladı.

Giriş: 25 Nisan 2025 Cuma
'Seni dünyalar kadar seviyorum'

Merhum iş insanı Mustafa Koç ve Caroline Koç'un kızları Aylin Koç yeni yaşını ailesinin tebrik mesajlarıyla kutladı. Merhum iş adamı Mustafa Koç'un küçük kızı olan Aylin Koç'u, annesi Caroline Koç da sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarıyla kutladı. Koç, paylaşımına "Aylinim doğum günün kutlu olsun kahkaha, sevgi ve mümkün olan tüm yaratıcı sihrin olduğu nice nice yıllar diliyorum. Seni dünyalar kadar seviyorum!" notunu düştü. Aylin Hanım'a biz de HT Kulüp Ailesi olarak mutlu yaşlar diliyoruz.

Aylin Koç MUSTAFA KOÇ Caroline Koç

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Osman Boyner hayatını kaybetti

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in babası Osman Boyner, hayatını kaybetti.

Güncel 'Seni dünyalar kadar seviyorum'

Merhum iş insanı Mustafa Koç'un küçük kızı Aylin Koç'un doğum gününü annesi Caroline Koç, özel bir paylaşımla kutladı.

Davetler TOG'dan geleneksel alışveriş şenliği...

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) geleneksel hale getirdiği TOG Bazar'ı “Bir Günle Bin Hayale Ortak Ol” sloganıyla gerçekleştirdi.

Güncel Boğaz'da kutlama...

Gülşah Alkoçlar, ailesi ve dostlarıyla birlikte boğaz'da yeni yaşını kutladı.
Jet Set Malikane krizi...

Bu yılın başında resmen boşanan şarkıcı Jennifer Lopez ile oyuncu Ben Affleck, evliliklerinde satın aldıkları malikaneyi 68 milyon dolara satamayınca anlaşmazlık içine girdi.
Güncel Ece Saruhan'la Oyuna Devam'da bu hafta...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu Ece Saruhan'la Oyuna Devam, cumartesi saat 21:00'da Bloomberg HT ekranlarında...

Güncel Sabancı'dan annesine kutlama...

Sabancı Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, annesi Yüksel Sabancı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Güncel 23 Nisan coşkusu...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, 23 Nisan coşkusunu Instagram'da paylaştıkları coşkulu fotoğraflarıyla kutladılar.
Magazin Hattı Çocuklar için yola çıktı

Türkiye'nin en büyük mobil eğlencesi 'Playland Eğlence Tırı', 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda deprem bölgesindeki çocuklar için yola çıktı.
Güncel Hailey Bieber hastalığını açıkladı

Şarkıcı Justin Bieber ile evliliğinden bir oğlu olan ünlü model Hailey Bieber, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Güncel Şampiyon Hakko...

Ülkenin önemli yelken yarışlarına katılan Vakkorama Sailing Team, Marmaris’te düzenlenen MIYC Kış Trofesi’nin şampiyonu oldu.

Magazin Hattı 23 Nisan coşkusu...

Türk Eğitim Derneği TED Üsküdar Koleji 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşku ile kutladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.