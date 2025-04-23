Şampiyon Hakko...

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü’nün düzenlediği ve 6 ayaktan oluşan MIYC Kış Trofesi’nde bu yılın şampiyonu Vakkorama Sailing Team oldu. Trofe boyunca üstün performans sergileyen Vakkorama Sailing Team, istikrarlı grafiğiyle şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Yelken tutkusunu başarıya dönüştüren Vakkorama Sailing Team’in dümeninde Cem Hakko yer aldı. Hakko, trofenin ardından yaptığı açıklamada tüm takım arkadaşlarını tebrik ederek, “Bu başarı, disiplinli çalışmanın, yüksek motivasyonun ve ekip ruhunun eseridir. Sezon boyunca büyük bir özveriyle yarışan takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum” dedi. Vakkorama Sailing Team, MIYC Kış Trofesi şampiyonluğuna; Cem Hakko, Erhan Karaca, Kaan İş, Yüce Öneyli, Doğan Ünsal, Can Ekin, Caner Özkan, Feyza Kayran Gül, Serkan Topçu, Ömer Ergün, Engin Yuvaktaş, Ceren Celayir, Cem Erbay, Güngör Sarı ve Erdal Kemerdere’den oluşan ekiple ulaştı. Yelken dünyasında dikkat çeken performansıyla adından söz ettiren Vakkorama Sailing Team, başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.