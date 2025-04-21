Çapalar Mardin'de...

Şebnem-Celal Çapa çifti arkadaşlarıyla birlikte Mardin'e gitti. Yakın dostlarıyla Mardin'in tarihi ve turistik yerlerini gezen Çapa çifti, bol bol fotoğraf çektirdi. Şebnem Hanım, Mardin turundan karelerini sosyal medya hesabından; "Mardin;birçok kültürün birleştiği medeniyetler şehri. Mimarisiyle kendine özgü gizemiyle Güneydoğunun şiir gibi kenti. Buraya gelipte etkilenmemek mümkün değil. Mezopotamya’nın insanı adeta içine çeken sonsuzluk hissi veren görüntüsü beni her gelişimde çok etkilemiştir. Bugün Midyat’a gittik.Fotoğraflar Mor Gabriel manastırından" notuyla paylaştı.