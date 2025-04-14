Minik dostları için yola çıktılar

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Derin Mermerci, bir grup hayvansever arkadaşı ile sokak canlarını korumak adına bir dernek kurmuştu. Sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için çeşitli çalışmalara imza atan Derin Hanım, hafta sonunu arkadaşı Şebnem Çapa ile birlikte sokak hayvanlarını beslemeye ayırdı. Birlikte mama alıp hayvanları besleyen Mermerci ve Çapa daha sonra bir çiftliğe uğradı. Köpeklerle oynayan ikiliden Şebnem Hanım, keyifli geçen gününü 'bugün çocuklarımızı mutlu edecek çok güzel bir iş yaptık;sonrasında Hare’min dünya tatlısı çocuklarıyla oynadık. Son derece verimli harika bir gündü.' notuyla paylaştı. Derin Mermerci'nin bir grup hayvansever arkadaşı ile sokak canlarını korumak adına kurduğu ve 'Bir Can, Bir Candır' ismini verdikleri dernekte, barınaklarda yaşayan hayvanları sahiplendirmeyi amaçlayan grup, ayrıca hayvanlara yuva da buluyor.