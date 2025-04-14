Güncel

Minik dostları için yola çıktılar

Hayvansever ünlü isimlerden Derin Mermerci ve Şebnem Çapa, hafta sonu yola çıkarak sokak hayvanlarını besleyip hayvan çiftliklerini ziyaret ettiler.

Giriş: 14 Nisan 2025 Pazartesi
Minik dostları için yola çıktılar

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Derin Mermerci, bir grup hayvansever arkadaşı ile sokak canlarını korumak adına bir dernek kurmuştu. Sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için çeşitli çalışmalara imza atan Derin Hanım, hafta sonunu arkadaşı Şebnem Çapa ile birlikte sokak hayvanlarını beslemeye ayırdı. Birlikte mama alıp hayvanları besleyen Mermerci ve Çapa daha sonra bir çiftliğe uğradı. Köpeklerle oynayan ikiliden Şebnem Hanım, keyifli geçen gününü 'bugün çocuklarımızı mutlu edecek çok güzel bir iş yaptık;sonrasında Hare’min dünya tatlısı çocuklarıyla oynadık. Son derece verimli harika bir gündü.' notuyla paylaştı. Derin Mermerci'nin bir grup hayvansever arkadaşı ile sokak canlarını korumak adına kurduğu ve 'Bir Can, Bir Candır' ismini verdikleri dernekte, barınaklarda yaşayan hayvanları sahiplendirmeyi amaçlayan grup, ayrıca hayvanlara yuva da buluyor.

Şebnem Çapa derin mermerci sokakhayvanları patilicanla

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Hafta sonu Boğaz havası...

Ronit Gülcan, Alize Dinçkök, Sernur Çiftçi ve Başar Kozanoğlu hafta sonunu İstanbul'un gözde semti Bebek'te geçirdiler.
Güncel Bolu'da hem iş hem eğlence

Yoğun iş temposunda çalışan mimar Alara Koçibey, projesi için dostlarıyla Bolu'da bir araya geldi.
Güncel Minik dostları için yola çıktılar

Hayvansever ünlü isimlerden Derin Mermerci ve Şebnem Çapa, hafta sonu yola çıkarak sokak hayvanlarını besleyip hayvan çiftliklerini ziyaret ettiler.
Güncel Kızının yeni yaşını kutladı

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Eda Kosif kızı Melis'in yeni yaşını duygusal bir mesajla kutladı.

Güncel 15 milyon TL değerinde dövizi çalındı

Yeni evine taşınan Dalia Garih'in, kasasında bulunan 15 milyon TL değerinde dövizinin çalındığı ortaya çıktı.

Davetler Sakıp Sabancı, ödüllerle anıldı

Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı Sakıp Sabancı´nın aramızdan ayrılışının 21’inci yılında, vasiyeti üzerine verilmeye devam edilen “Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri” sahiplerini buldu.

Magazin Hattı “Eternal Tribe” sergisi...

Sanatçı Elif Konur ve Tuğba Konur'un eserlerinin yer aldığı resim ve heykel sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Jet Set "Keşke daha çok çocuğum olsaydı"

Ünlü şarkıcı Chris Martin ile 2016'da biten evliliğinden iki çocuğu olan Oscar'lı oyuncu Gwyneth Paltrow, daha çok çocuk sahibi olmadığı için yaşadığı pişmanlığı dile getirdi
Güncel Sabancı: 'Ayrılık yok'

Etiler'de objektiflere yansıyan Hakan Sabancı, Hande Erçel ile ilişkisinin devam ettiğini belirterek 'Ayrılık yok' açıklaması yaptı.
Güncel Zorlular'ın Yeni Zelanda tatili...

Tatil için rotalarını Yeni Zelanda'ya çeviren Berrin-Olgun Zorlu çifti dostlarıyla birlikte ülkeyi havadan ve karadan keşfe çıktı.
Magazin Hattı 'Fısıldayan Duvarlar'

Dünyaca ünlü ressamımız Burhan Doğançay’ın hayatını anlatan 'Fısıldayan Duvarlar' belgeseli önceki akşam İstanbul Modern'de yapılan özel gösterimle gerçekleşti.
Güncel Minik Talia'nın 'Tekvando' zaferi...

Tekvando sporuyla ilgilenen Buğra-Ceyda Toplusoy'un kızları Talia, madalyalarıyla annesi ve babasına zefer pozu verdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.