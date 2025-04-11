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15 milyon TL değerinde dövizi çalındı

Yeni evine taşınan Dalia Garih'in, kasasında bulunan 15 milyon TL değerinde dövizinin çalındığı ortaya çıktı.

Giriş: 11 Nisan 2025 Cuma
15 milyon TL değerinde dövizi çalındı

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Dalia Garih'e hırsızlık şoku! Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Beşiktaş’taki evinden yeni evine taşınan Alarko Holding Yönetim Kurulu üyesi olan Dalia Garih, evine eşyalarını dizdiği sırada kasasının boşaltıldığını fark etti.Kasasını açtığında içinde 15 milyon TL değerinde döviz birikiminin olmadığını fark eden Dalia Garih, soluğu emniyette aldı. Garih, şikayete bulunurken, hırsızlığın ne zaman ve kim tarafından gerçekleştiğini bilmediğini söyledi. Eşyalarını taşıdıktan sonra olayı fark ettiğini belirten Dalia Garih, olayla ilgili ifade verdi.



KAMERALAR İNCELENİYOR

Bu şikayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çalışma yapan polis, evin taşındığı güne ait güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye başladı. Polis, olayın ne zaman ve kim tarafından yapıldığını tespit etmek için geniş çaplı çalışma başlattı.

Dalia Garih

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