Hakko ve Yağcıoğlu çifti ayrıldı

Allan Hakko ve Selin Yağcıoğlu çifti iki yıldır devam eden ilişkilerini sonlandırma kararı aldı. Tüm özel ve önemli etkinliklerde sevgilisi Allan Hakko'nun yanında yerini alan Selin Yağcıoğlu, sosyal medya hesabından takipçilerine yaptığı açıklamayla ayrılığı duyurdu. "Hayatımızı sürekli bir dengede devam ettirmek için çabalamak bizi artık çok yordu" diyen Yağcıoğlu, "Selam kızlar. Malum gündem zaten tatsız, zamanınızı alıp başka bir gündem yaratmak istemiyorum. Ama sizden de hicbir sey gizlemedigim icin bunu da anlatmak istedim. Allan'la 2 yıldır süren harika ilişkimizi noktalamaya karar verdik. 2 ayrı evladımız varken iş güç ve hayatımızı sürekli bir dengede devam ettirmek için çabalamak bizi artık çok yordu. Güzel başlayan iliskimiz yine çok güzel sonlandı. Altında hiçbir şey aramanızı istemediğim icin sebebini de size anlatmak istedim. Sizi seviyorum. Hassasiyetiniz için teşekkür ederim" açıkamasını yaptı. Öte yandan Azer Polat ile evliliğini 2015 yılında noktalayan ve bu birliktelikten Benjamin adından bir oğlu olan Allan Hakko, Merve Oflaz ile ilişkisini noktalayıp Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Selin Yağcıoğlu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 1 milyon takipçiye ulaşmıştı.