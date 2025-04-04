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Şen'in anne özlemi...

Suzan Şen, annesi Benta Şen'i ölüm yıl dönümünde anarak annesine duyduğu özlemi dile getirdi.

Giriş: 04 Nisan 2025 Cuma
Şen'in anne özlemi...

Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in kızı Suzan Şen, sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını paylaşarak eski günlerini yadetti. Instagram hesabından annesi Benta Şen'in bulunduğu fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Şen, ölüm yıl dönümünde annesini andı. Fotoğrafına "Annem sensiz bir yıl daha oldu. Sol yanım boş. Eksikliğini her geçen gün daha fazla hissediyorum. Seni çok özledim" notunun düşen Suzan Hanım, annesine duyduğu özlemi yaptığı duygusal paylaşımla gösterdi. Şen'in fotoğrafı çok sayıda beğeni aldı.

Benta Şen Suzan Şen yıl dönümü

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