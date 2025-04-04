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Tokyo'da keyifli tatil

Aşklarına doludizgin devam eden Alara Koçibey ve Eren Morova çifti, Koçibey'in kızı Yasmin Paris ile birlikte Uzak Doğu'da tatil yaptı.

Giriş: 04 Nisan 2025 Cuma
Tokyo'da keyifli tatil

Cemiyet hayatının ünlü mimarlarından Alara Koçibey, kızı Yasmin Paris Uzan ve sevgilisi Eren Morova ile birlikte Uzak Doğu'da... Geçtiğimiz haftalarda dostlarıyla birlikte Tayland'da eski manken Burcu Kutluk'un düzenlediği 'Özgürlüğe Yolculuk' kampına katılan Koçibey, bu kez ailesiyle birlikte seyahate çıktı. Kızı Yasmin ve erkek arkadaşı Eren Morova ile Tokyo'ya giden Alara Hanım, seyahatinden kareler paylaştı. Alara Koçibey'in kızının ve erkek arkadaşının iyi anlaştığı takipçilerinin gözünden kaçmazken Alara Koçibey de tapınakları gezip Uzak Doğu lezzetlerinin tadına bakarak seyahatinin keyfini çıkardı.

eren morova Yasmin Paris Uzan Alara Koçibey TOKYO

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Güncel Tokyo'da keyifli tatil

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