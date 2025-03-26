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Tuncay Özilhan başkanlığı bırakıyor

2007 yılından bu yana Anadolu Grubu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Tuncay Özilhan'ın, haziran ayında görevini bırakmaya hazırlandığı iddia edildi.

Giriş: 26 Mart 2025 Çarşamba
Tuncay Özilhan başkanlığı bırakıyor

Anadolu Grubu’nun başkanlığını 2007 yılından bu yana yürüten Tuncay Özilhan'ın görevini bırakmaya hazırlandığı bildirildi. Kuruculardan Kamil Yazıcı’dan bayrağı devralan Özilhan, grubun globalleşmesine çok büyük katkı yaptı. Ve Özilhan önümüzdeki haziran ayında başkanlık koltuğunu devretmeye hazırlanıyor. Yeni başkan ise Yazıcı Ailesi’nden olacak. Yani Özilhan Ailesi’ne 2007 yılında geçen başkanlık tekrar Yazıcı Ailesi’ne dönecek. Gazeteci Necla Dalan'ın haberine göre, kulislerde yeni başkanın hali hazırda başkan vekilliği görevini yürüten Kamil Süleyman Yazıcı’nın olacağı konuşuluyor. Tuncay Özilhan’ın oğlu İzzet Özilhan’ın da Başkan Vekili olacağı ifade ediliyor. Anadolu Grubu'nun 20 ülkede, 80’den fazla şirketi, 100’e yakın üretim tesisi, 6 Ar-Ge merkezi ve 100 bin çalışanı bulunuyor.

Tuncay Özilhan Anadolu Grubu başkanlık görev

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