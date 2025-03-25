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Güler Sabancı, Sabancı Holding'deki görevini bırakıyor

Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevinden ayrılacağını duyurdu.

Giriş: 25 Mart 2025 Salı
Güler Sabancı, Sabancı Holding'deki görevini bırakıyor

Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Güler Sabancı, 27 Mart'taki olağan genel kurulda görevinden ayrılacağını duyurdu. Güler Sabancı, konuyla ilgili çalışanları ile paylaştığı mesajda: “Bugün, Topluluğumuz güçlü finansal yapısı, yeniliğe ve teknolojiye açık kültürü, üstün insan kaynakları, kurumsallaşmada öncü yönetim sistemleri ve örnek iş ahlâkı; dolayısıyla yüksek itibarı ile yeni bir döneme hazırdır. Başta Sakıp Bey olmak üzere Sabancı Kardeşler ile başlayan 47 yıllık çalışma hayatım için, miras bırakan, hayatta olan ve olmayan tüm büyüklerimi minnet ve şükranla anıyorum. 21 yılı Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, yönetim ekibimiz ve Sabancılı çalışma arkadaşlarımla, hep beraber Topluluğumuzu ülkemizde ve yurt dışında önemli bir seviyeye getirmiş; birçok görevi başarıyla tamamlamış ve Topluluğumuzun itibarını hak ettiği şekilde temsil etmiş olmanın verdiği iç huzuru ile Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bırakıyorum.” Dedi. Güler Sabancı, 2004 yılında Sakıp Sabancı'dan sonra Sabancı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilmişti. Holding'den yapılan açıklamaya göre Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine devam edecek. Yeni yönetim kurulunun görev dağılımı kapsamında başkanlık görevine, hala Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hayri Çulhacı'nın önerilmesi planlanıyor.

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