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Bella Hadid kamera karşısına geçti

Süper model Bella Hadid, ikinci oyunculuk deneyimi için kamera karşısına geçti.

Giriş: 24 Mart 2025 Pazartesi
Bella Hadid kamera karşısına geçti

Ünlü model Bella Hadid, 'The Beauty' dizisinde rol aldı. 28 yaşındaki süper model, dizinin Venedik'teki çekimlerde görüntülendi. Soğuk havada çekim yaptığı görülen Hadid, çekim arasında mavi paltosuna sarınmış halde ve ayağında terlikleriyleydi. Bella Hadid, daha önce 'Ramy' adlı dizinin üçüncü sezonunda ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmişti. Bella Hadid'in ikinci dizi deneyimi olan 'The Beauty'de şu ana kadar Evan Peters, Ashton Kutcher, Anthony Ramos ve Jeremy Pope gibi isimlerin yer aldığı açıklandı. Bella Hadid, bir süre önce 2025'in en yüksek ücretli üçüncü modeli seçildi. CEO Today Dergisi'ne göre, ablası Gigi Hadid hemen üstünde, ikinci sırada yer alırken, Kendall Jenner, Adriana Lima ve Ashley Graham da en yüksek sıralamaya sahip yıldızlar arasında yer aldı.

Bella Hadid model oyunculuk

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