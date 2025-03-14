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Dinçer'e Faslı tasarımcı...

Haluk Dinçer, Faslı mücevher tasarımcısı Mounia Amar ile keyifli bir aşk yaşıyor

Giriş: 14 Mart 2025 Cuma
Dinçer'e Faslı tasarımcı...

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, Sabancı Holding'te Finansal Hizmetler Grup Başkanı Haluk Dinçer'le 28 yıl evli kalmış, çift 2023 yılında sürpriz bir kararla boşanmıştı. Uzun süredir ortalıkta gözükmeyen Haluk Dinçer, yeni sevgilisiyle gündeme geldi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Dinçer’in bir süredir Faslı mücevher tasarımcısı Mounia Amar ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Mounia Amar'ın İstanbul'da yaşadığı, kendi adını taşıyan mücevher markasıyla Los Angeles ve Dubai’de satış noktalarının bulunduğu yazıda yer aldı.

Haluk Dinçer Mounia Ammor

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