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Alaton, 'Aptal yerine konmak istemiyorum'

İş insanı Leyla Alaton, uçağa binerken neden business koltuğunda oturmadığı sorusunu yanıtladı. Alaton, "Ekonomi de çok daha iyi hissediyorum" dedi.

Giriş: 13 Mart 2025 Perşembe
Alaton, 'Aptal yerine konmak istemiyorum'

İş insanı Leyla Alaton, Ekol TV'de konuk olduğu bir programda uçağa binerken neden business koltuğunda uçmadığını açıkladı. Alaton, ancak mecbur kalması durumunda businesste uçacağını söyledi.

"EKONOMİ DE ÇOK DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

Leyla Alaton, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Ülke için busienss'ı ancak, hiçbir yer kalmazsa ve gitmeye mecbursam alırım. Yani bayağı sıkılarak. 4 saatin üzerinde gidilecek bir yola ben bu yaşımda ancak business düşünebiliyorum. Aptal yerine konmak istemiyorum.Ekonomi uçacak kadar da gencim bana sorarsan. O bir yaşlılık göstergesi. Ekonomi de çok da iyi hissediyorum kendimi. Hiçbir sorunum yok. Koltuk yerleri bana fark etmez. Beni de hiç etkilemez orada oturanın orada oturuyor olması."

leyla alaton

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