Dostlarıyla Tayland'da tatil yaptı

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Alara Koçibey, kızı Yasmin Paris Uzan ve yakın dostları Nazlı Keçili, Rosella Karabacak ve Esra Dinçkök'le birlikte Tayland'da tatil yaptı. Koçibey, tatil için gittikleri Tayland'da eğlenceli deneyimlerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Dostlarıyla birlikte tapınaklara giden Koçibey, okyanus kenarından eğitmen eşliğinde yoga yaptı. Eşsiz deneyimlerini sosyal medya hesabından göstermeyi ihmal etmeyen Alara Hanım arkadaşlarıyla denize girip güneşin keyfini çıkardı.