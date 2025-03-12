Sabancı çifti boşanıyor

İş insanı Ali Sabancı, eşi Vuslat Doğan Sabancı ve iki çocuğuyla birlikte 24 Ağustos 2023 tarihinde Yunanistan’ın Leros Adası’nda botlarıyla kayalıklara çarparak büyük bir kaza geçirmişti. Ünlü iş insanı Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın ayrıldığı öne sürüldü. Bülent Cankurt'un haberine göre çift, bir süredir ayrı yaşıyor ve boşanma sürecini resmen başlatmış olabilir. İkilinin, Ağustos 2023’te yaşadıkları bot kazası sonrasında ilişkilerinin zedelenmeye başladığı iddia edilirken Vuslat Doğan Sabancı’nın bu kazadan eşini sorumlu tuttuğu ve uzun süredir görüşmek istemediği de söylentiler arasında.