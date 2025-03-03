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Oscar'ın şıkları...

Kırmızı Halı'da yürüyen dünyaca ünlü isimlerden Demi Moore, Selena Gomez ve Scarlett Johansson şıklıklarıyla Oscar Ödülleri'ne damga vurdular.

Giriş: 03 Mart 2025 Pazartesi
Oscar'ın şıkları...

97. Akademi Ödülleri, Los Angeles’ta düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinin dağıtıldığı gecede, büyük bir çıkış yapan Anora damgasını vurdu. Film, En İyi Film ödülünü kazanırken, yönetmeni Sean Baker, En İyi Yönetmen Oscar’ını aldı. Böylece Baker, aynı gece dört Oscar kazanarak büyük bir başarıya imza attı. 2025 Oscar oyunculuk ödüllerinde de dikkat çeken isimler vardı. Mikey Madison, Anora filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alırken, Adrien Brody, The Brutalist filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu seçildi. 29 yıl aradan sonra Oscar kazanan Brody, kariyerinde ikinci kez bu onura erişmiş oldu. Yardımcı oyuncu kategorilerinde ise Zoe Saldaña (Emilia Pérez) ve Kieran Culkin (A Real Pain) ödüle layık görüldü. Dünyaca ünlü isimler şıklıklarıylada göz kamaştırdılar. Demi Moore, Selena Gomez ve Scarlett Johansson Kırmızı Halı'da nefes kestiler.

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